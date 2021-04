Verso gli Oscar della diversità e dell’inclusione. Con tante star (Di domenica 25 aprile 2021) Hollywood sta preparando un ritorno in grande stile. Per la cerimonia di premiazione, il 25 aprile, c'è tra i produttori il regista Steven Soderbergh e tante star come presentatori, da Halle Berry a Brad Pitt, da Joaquin Phoenix a Reese Witherspoon e Zendaya. Dopo più di un anno di pandemia a marzo hanno riaperto i cinema in molte città degli Stati Uniti e la cerimonia sarà in presenza, anche se in più location e con un pubblico limitato, star di nuovo senza mascherine e con sfoggio di abiti e gioielli. Tra loro ci sarà la nostra Laura Pausini, candidata nella categoria miglior canzone originale con "Io sì". E l'Italia correrà anche per migliori costumi e trucco con il "Pinocchio" di Matteo Garrone.L'Oscar 2021 sarà anche l'Oscar delle prime volte, delle diversità e dell'inclusione: ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 aprile 2021) Hollywood sta preparando un ritorno in grande stile. Per la cerimonia di premiazione, il 25 aprile, c'è tra i produttori il regista Steven Soderbergh ecome presentatori, da Halle Berry a Brad Pitt, da Joaquin Phoenix a Reese Witherspoon e Zendaya. Dopo più di un anno di pandemia a marzo hanno riaperto i cinema in molte città degli Stati Uniti e la cerimonia sarà in presenza, anche se in più location e con un pubblico limitato,di nuovo senza mascherine e con sfoggio di abiti e gioielli. Tra loro ci sarà la nostra Laura Pausini, candidata nella categoria miglior canzone originale con "Io sì". E l'Italia correrà anche per migliori costumi e trucco con il "Pinocchio" di Matteo Garrone.L'2021 sarà anche l'delle prime volte, dellee dell'inclusione: ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso gli Clima, nel 2021 verso boom delle emissioni. Grazie al carbone La produzione di elettricità da fonti rinnovabili nel 2021 dovrebbe espandersi di oltre l'8% per raggiungere gli 8 300 TWh , la crescita annuale più rapida dagli anni '70. Il solare fotovoltaico e l'...

Dester vola nel Multistars di Lana ...97 al secondo turno che incrementa il 54,55 di un anno fa ed è ormai lanciato verso il suo primato (... Decisivi gli 800 metri con la spagnola Maria Vicente decima al traguardo in 2:18.60 conservando ...

Rubechini verso gli Europei

La Coppa di Lega è del Manchester City: Tottenham battuto davanti a 8mila tifosi In uno scenario di semi-normalità nel tempio di Wembley, con il ritorno di 8mila tifosi sugli spalti, il Manchester City si è aggiudicato la Coppa di Lega, la quarta di fila e l'ottava della propria s ...

Nel 2020 le emissioni globali di Co2 sono scese del 5.8% ma nel 2021 dovrebbero rimbalzare e crescere del 4,8%: il secondo aumento più grande da 10 anni. Le emissioni di carbone saliranno di 640 milio ...
In uno scenario di semi-normalità nel tempio di Wembley, con il ritorno di 8mila tifosi sugli spalti, il Manchester City si è aggiudicato la Coppa di Lega, la quarta di fila e l'ottava della propria s ...