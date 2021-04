Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 aprile: nella rete di Pietro Abbate (Di sabato 24 aprile 2021) Un posto al sole non smetterà di focalizzare l'attenzione sui Cantieri Flegrei Palladini e sul personaggio di Speranza, come spiegano le anticipazioni dal 26 al 30 aprile. In particolare, Franco, dopo essersi confrontato con Roberto in merito alla sua scoperta, si dichiarerà pronto per recarsi alla polizia e condividere le sue informazioni. Intanto, a causa dell'ascensore fuori uso, Patrizio e Clara vivranno un momento di grande intesa, mentre Vittorio tradirà il suo interesse per Speranza. Dal canto suo, Alberto ripartirà all'attacco con Clara, che però ribadirà all'avvocato la sua scelta di lottare per i suoi diritti e andare avanti con la sua vita. Nel frattempo, anche Mariella, di fronte all'evidenza, riconoscerà l'avvenenza di Speranza. In seguito, una denuncia riuscirà a cambiare il corso delle indagini ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 aprile 2021) Unalnon smetterà di focalizzare l'attenzione sui Cantieri Flegrei Palladini e sul personaggio di Speranza, come spiegano ledal 26 al 30. In particolare, Franco, dopo essersi confrontato con Roberto in merito alla sua scoperta, si dichiarerà pronto per recarsi alla polizia e condividere le sue informazioni. Intanto, a causa dell'ascensore fuori uso, Patrizio e Clara vivranno un momento di grande intesa, mentre Vittorio tradirà il suo interesse per Speranza. Dal canto suo, Alberto ripartirà all'attacco con Clara, che però ribadirà all'avvocato la sua scelta di lottare per i suoi diritti e andare avanti con la sua vita. Nel frattempo, anche Mariella, di fronte all'evidenza, riconoscerà l'avvenenza di Speranza. In seguito, una denuncia riuscirà a cambiare il corso delle indagini ...

