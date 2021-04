Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio è slittato il Consiglio dei ministri di questa mattina su recovery Plan possibile una convocazione in serata fonti di governo parlano di aggiustamenti su alcune voci contatti con la Commissione Europea per sciogliere alcuni nodi legati in particolare alle riforme forte pressing dei partiti sulla proroga al 2023 del superbonus un punto definito essenziale dall’ex premier Conte che per la prima volta interviene da leader del MoVimento 5 Stelle PD e Forza Italia spingono superbonus chiedono di inserire nel PNR condizionalità per l’occupazione di donne e giovani folla in centro nella città nel sabato che precede il passaggio in zona gialla di 14 regioni achiusa via del Corso situazioni analoghe in altre aree urbane del paese il Viminale chiede perfetti maggiori ...