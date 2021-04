Troppo Tsitsipas per Sinner, l'azzurro si arrende in semifinale a Barcellona (Di sabato 24 aprile 2021) Troppo Tsitsipas per Jannik Sinner che deve rinunciare alla finale dell’ Atp 500 di Barcellona contro l’idolo di casa Rafael Nadal. Il giovane tennista altoatesino esce sconfitto contro il giocatore... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021)per Jannikche deve rinunciare alla finale dell’ Atp 500 dicontro l’idolo di casa Rafael Nadal. Il giovane tennista altoatesino esce sconfitto contro il giocatore...

igormelatti : @meloccaros @steftsitsipas @janniksin Tsitsipas attualmente è troppo in forma e già completo. Sinner potrà arrivare… - SalvatoreSodan1 : RT @oktennis: Ancora troppo solido Stefanos Tsitsipas per Jannik Sinner, che si deve arrendere in semifinale. Doppio 6-3 per il greco, che… - infoitsport : Sinner perde con Tsitsipas a Barcellona: 3-6, 3-6. Il greco troppo forte, Jannik sbaglia e si inchina - Corriere : Troppo Tsitsipas per Sinner a Barcellona: Jannik si inchina al greco in 2 set - vannuccidavide : RT @antogar78: Oggi #Tsitsipas è ancora troppo solido e ha tante soluzioni in più rispetto a #Sinner. Bravo @janniksin che a #Barcellona ha… -