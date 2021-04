Toghe in politica | ok del Csm sullo stop alle “porte girevoli”

(Di sabato 24 aprile 2021) Il plenum del Csm ha votato favorevolmente allotrae magistratura, parere arrivato proprio mentre la Commissione Giustizia adottava come testo base della riforma dell’ordinamento giudiziario quello elaborato dall’ex ministro Alfonso Bonafede. Un tema delicato, ha affermato Alessio Lanzi, relatore del parere, data «la diffusa percezione di una insidiosa compenetrazione fra i due ambiti, politico e giudiziario», notevolmente accresciuta dallo scandalo Palamara. La norma Bonafede, in sostanza, prevede l’ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alla carica di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma) nella circoscrizione elettorale nei quali abbiano esercitato le ...

