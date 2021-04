“Strade di Liberazione” | il Pd di Taranto aderisce all’iniziativa dell’ANPI

(Di sabato 24 aprile 2021) Il Pd dinon può che festeggiare la giornata del 25 Aprile, aderendoche si terrà domani a, alle ore 16, ai “Giardini Pandiani”, quando l’ANPI provinciale dideporrà un fiore presso il Cippo dedicato a Pietro Pandiani. Per evitare assembramenti in un momento in cui la pandemia è ancora in corso, sarà la giornalista tarantina Maristella Bagiolini, iscritta ANPI, insieme al figlio, a deporre il fiore, e a rappresentare con un gesto semplice ma significativo, l’importanza dei principi fondamentali dell’antifascismo.Un fiore nelle piazze e nelle vie italiane dove vi sono lapidi, cippi o targhe dedicati ai protagonisti della Resistenza: si chiama “di” l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia che tiene vivo il ...

Per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia, non ci sarà il Corteo del 25 aprile, ma Ampi in occasione del 76esimo anniversario della, lancia l'iniziativa di un percorso 'individuale' dove ciascuno può ripercorrere i luoghi della memoria, quelli che in altri tempi sarebbero stati ricordati con striscioni e bandiere. 'Non ...L'iniziativa rientra nel programma promosso dall'Anpi nazionale " Ledella" per invitare a deporre un fiore sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate ad antifascisti e ...SESTO FIORENTINO - Sinistra Italiana Sesto Fiorentino aderisce a "Strade di Resistenza", l'iniziativa promossa dall'Anpi per il 25 aprile. L'invito, ...Attraverso questo gesto simbolico vogliamo rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la democrazia e ...