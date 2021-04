Selen | la nuova vita di Luce Caponegro | età | altezza | peso | misure | i 3 mariti | figlio e nipote | lavoro

Leggi su tuttivip

(Di sabato 24 aprile 2021) Da ormai un po’ di tempo a questa parte ladei riflettori che illuminava) non è più la stessa. Lei, ex icona della trasgressione e indimenticato sogno di una cospicua rappresentanza del popolo maschile, si è reinventata, senza però dimenticare il suo aureo passato. Figlia di un industriale petrolifero, si era trasferita con la famiglia a Ravenna. Proprio in questa città aveva dato il via alla sua carriera, iniziando a esibirsi in locali per adulti. Poco tempo dopo, con la sua prima pellicola, che poco si discostava da un video amatoriale, diretto da Eugenio De Lorenzi e intitolato Orgia di compleanno, la suaprofessionale ha visto la svolta.oggi, che fine ha fatto: anni, ...