Scuola: Napoli; diverse superiori restano al 50% (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania da lunedì 26 aprile sarà in zona gialla ma non tutte le scuole superiori di Napoli riporteranno in aula la quasi totalità degli studenti. Sebbene infatti l'ultimo dl Covid del Governo Draghi preveda che nelle zone gialle e arancioni tornino in aula studenti in una percentuale compresa tra il 70 e il 100 per cento, diverse scuole superiori hanno deciso di mantenere in presenza il 50 per cento degli studenti. Decisione presa anche in virtù dell'ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che consente ai dirigenti scolastici di attestarsi al 50 per cento della didattica in presenza "qualora risulti incompatibile l'applicazione delle linee guida del Dm n.39/2020". E così le circolari delle scuole superiori emesse dai dirigenti nella ...

