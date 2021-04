Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2021 e in carriera? Cifre milionarie (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la sconfitta odierna nelle semifinali dell’ATP 500 di Barcellona 2021, Jannik Sinner stacca un assegno da 69.840 euro nel torneo catalano. Nel corso del 2021 l’azzurro aveva incamerato in singolare 356.029 dollari americani, a cui vanno a sommarsi i circa 84.486 di questa settimana, senza dimenticare i 14.960 portati a casa in doppio, per un totale stagionale tra singolare e doppio di circa 455.475, mentre il totale in carriera tra singolare e doppio sale a circa 1.845.726. Sinner da lunedì sarà numero 18 al mondo in singolare, guadagnando una posizione e ritoccando il proprio career high, con 2548 punti, con 18 vittorie e 7 sconfitte (1 titolo) in otto tornei in stagione, per un totale di 48 vittorie e 28 sconfitte (2 titoli) in 30 tornei in carriera nel circuito ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la sconfitta odierna nelle semifinali dell’ATP 500 di Barcellonastacca un assegno da 69.840 euro nel torneo catalano. Nel corso dell’azzurro aveva incamerato in singolare 356.029 dollari americani, a cui vanno a sommarsi i circa 84.486 di questa settimana, senza dimenticare i 14.960 portati a casa in doppio, per un totale stagionale tra singolare e doppio di circa 455.475, mentre il totale intra singolare e doppio sale a circa 1.845.726.da lunedì sarà numero 18 al mondo in singolare, guadagnando una posizione e ritoccando il proprio career high, con 2548 punti, con 18 vittorie e 7 sconfitte (1 titolo) in otto tornei in stagione, per un totale di 48 vittorie e 28 sconfitte (2 titoli) in 30 tornei innel circuito ...

