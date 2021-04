Pippo Baudo su Milva: “No, non siamo stati generosi con lei” (Di sabato 24 aprile 2021) Pippo Baudo commenta con commozione la morte di Milva, scomparsa nelle scorse ore a 81 anni. ‘La rossa’, l’intramontabile ‘Pantera di Goro’, si è è spenta dopo aver combattuto contro una malattia neurologica. Baudo su Milva: “I suoi occhi a volte si velavano di malinconia” “Milva, Milva, Milva…eleganza, classe voce straordinaria, una capacità di passare da una lingua all’altra con una semplicità, quanti ricordi”. Così Baudo che aggiunge con una punta di nostalgia che non “siamo sinceri in Italia” perché “nonostante la notorietà, le onorificenze avrebbe meritato di più, il suo talento è stato apprezzato prima e di più all’estero”. Della stessa opinione Iva Zanicchi che all’AdnKronos ha ricordato come l’amica e collega ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021)commenta con commozione la morte di, scomparsa nelle scorse ore a 81 anni. ‘La rossa’, l’intramontabile ‘Pantera di Goro’, si è è spenta dopo aver combattuto contro una malattia neurologica.su: “I suoi occhi a volte si velavano di malinconia” “…eleganza, classe voce straordinaria, una capacità di passare da una lingua all’altra con una semplicità, quanti ricordi”. Cosìche aggiunge con una punta di nostalgia che non “sinceri in Italia” perché “nonostante la notorietà, le onorificenze avrebbe meritato di più, il suo talento è stato apprezzato prima e di più all’estero”. Della stessa opinione Iva Zanicchi che all’AdnKronos ha ricordato come l’amica e collega ...

Advertising

Agenzia_Ansa : '#Milva, Milva, Milva...eleganza, classe voce straordinaria, avrebbe meritato di più, il suo talento è stato appre… - Corriere : Milva, Pippo Baudo: «Era un’artista vera. Con lei noi italiani non siamo stati generosi» - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: '#Milva, Milva, Milva...eleganza, classe voce straordinaria, avrebbe meritato di più, il suo talento è stato apprezzato… - GiusiCollura : RT @VanityFairIt: Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pippo Baudo i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'artista ita… - VanityFairIt : Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pippo Baudo i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'artis… -