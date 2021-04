Morta Milva | Morandi | “Piangiamo una grande artista”

Advertising

HuffPostItalia : È morta Milva, la Pantera di Goro della canzone italiana - ilpost : È morta Milva - GiornaleLazio : È morta Milva: addio alla ‘pantera di Goro’ - Anne_panic : RT @ZeusMega: 'Ritengo che proprio questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso e me… - langueliese : RT @DigitalMatt3: @Leonard13___ Milva morta un mesetto dopo il vaccino e nessun giornale lo dice Nessuno che metta in dubbio che non c'è co… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Milva

In molti si staranno chiedendo com'èma per il momento non sono stati resi noti i particolari. Ciò che sappiamo è che la "pantera di Goro" da tempo combatteva con la malattia: ad undici ..., com'èe causa: addio dopo malattia/ "Aveva perso coscienza del tempo"“Ci sono, nella nostra vita, giorni difficili”, dice Milva con una voce così stanca da sembrare strascicata, “i giorni in cui tutto ritorna, per saldare i conti, per schiacciarti di ricordi, per darti ...BOLOGNA - "Tutto il mondo del teatro e della musica italiana piange una grande artista. Ciao Rossa!". Con queste poche, essenziali parole Gianni Morandi ...