Milva | chi è e come è morta?

(Di sabato 24 aprile 2021)è stata una cantante ed attrice teatrale di enorme successo che negli anni della sua attività ha conquistato il pubblico. Purtroppo è di oggi la notizia che questa mattina a Milanosi è spenta all’età di 82 anni. Scopriamo qualcosa in più sulla grandissima artista., pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, nasce a Goro, in provincia di Ferrara, il 17 luglio 1939 ed èquesta mattina, sabato 24 aprile a Milano all’età di 82 anni. Per il momento non sono stati ancora resi noti i particolari e le motivazioni della morte. Nel mese di marzo la cantante aveva ricevuto il vaccino contro il Covid 19 augurandosi di poter presto tornare alla vita normale. Qualche tempo fa, ossia nel 2010, la cantante ha scritto un commuovente messaggio sulla sua pagina Facebook in cui ha scritto: “Stavo lavorando all’album ...

Da Iva Zanicchi a Enrico Letta, passando per Dario Franceschini e Cristiano Malgioglio, Shel Shapiro e Romina Falconi. Il cordoglio per la scomparsa di Milva, cantante e artista simbolo di Milano e di