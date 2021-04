(Di sabato 24 aprile 2021)ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 25,1% della società per l'lettrronica nella difesa tedescaal prezzo di circa 606 milioni, 23 euro per azione. L'accordo è con Square Lux ...

Advertising

tvbusiness24 : #Leonardo acquista il 25,1% di #Hensoldt per 606 milioni. Diventa insieme a KfW il maggior azionista della società… - giornaleradiofm : Leonardo acquista il 25,1% di Hensoldt. Profumo, 'entusiasti': (ANSA) - ROMA, 24 APR - Leonardo ha chiuso un accord… - giornaleradiofm : Leonardo acquista il 25,1% di Hensoldt. Profumo, 'entusiasti': (ANSA) - ROMA, 24 APR - Leonardo ha chiuso un accord… - fisco24_info : Leonardo acquista il 25,1% di Hensoldt. Profumo, 'entusiasti': Diventerà insieme a KfW maggior azionista della soci… - iconanews : Leonardo acquista il 25,1% di Hensoldt. Profumo, 'entusiasti' -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo acquista

La scietà spiega che "manterrà una solida struttura finanziaria anche attraverso cessioni e la quotazione diDrs" Attraverso l'investimento in Hensoldt - spiega una nota -...... ha commentato Alessandro Profumo, Ad di. 'Accogliamo con favore l'investimento diin Hensoldt - ha detto l'Ad Thomas Müller - Attraverso questa operazione potremo contare su un ...Leonardo ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 25,1% della società per l'lettrronica nella difesa tedesca Hensoldt al prezzo di circa 606 milioni, 23 euro per azione. L'accordo è con Square Lux ...Leonardo ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 25,1% della società per l'elettrronica nella difesa tedesca Hensoldt al prezzo di circa 606 milioni, 23 euro per azione. L'accordo è con Square Lux ...