Lega: “Lo sportello di Zogno passa da agenzia a punto Inps: non si riducano i servizi” (Di sabato 24 aprile 2021) “Sul rischio di ridimensionamento dello sportello Inps di Zogno, che passa da agenzia a punto Inps, siamo pronti a sostenere a tutti i livelli istituzionali la battaglia che sta portando avanti la locale Amministrazione Comunale perché in Val Brembana vengano mantenuto un servizio completo dell’ufficio di previdenza”. È quanto dichiarano il deputato Daniele Belotti e il consigliere regionale Alex Galizzi preannunciando una serie di iniziative insieme al sindaco di Zogno Selina Fedi e al suo vice Giuliano Ghisalberti per cercare di stoppare la probabile pesante riduzione degli orari della succursale Inps. “Da quanto si apprende – spiegano i due rappresentanti della Lega – pare che la Direzione regionale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) “Sul rischio di ridimensionamento dellodi, cheda, siamo pronti a sostenere a tutti i livelli istituzionali la battaglia che sta portando avanti la locale Amministrazione Comunale perché in Val Brembana vengano mantenuto uno completo dell’ufficio di previdenza”. È quanto dichiarano il deputato Daniele Belotti e il consigliere regionale Alex Galizzi preannunciando una serie di iniziative insieme al sindaco diSelina Fedi e al suo vice Giuliano Ghisalberti per cercare di stoppare la probabile pesante riduzione degli orari della succursale. “Da quanto si apprende – spiegano i due rappresentanti della– pare che la Direzione regionale ...

Lega: "Lo sportello di Zogno passa da agenzia a punto Inps: non si riducano i servizi"

