“In Palcoscenico” con Ugo Piastrella

(Di sabato 24 aprile 2021) di Monica De Santis Quarto appuntamento con “Le Cronache” il format dedicato al mondo del teatro e della danza che va in onda, in diretta ogni sabato alle ore 19 sulla pagina Facebook di Le Cronache e sul canale YouTube sempre di Le Cronache. Ospite della puntata, condotta da chi scrive e da Olga Chieffi, sarà l’attore, regista e direttore artistico del Teatro Nuovo di?Salerno Ugo. Consi parlerà di teatro, della classica commedia partenopea e anche, perchè no, dei prossimi progetti che saranno messi in atto al Nuovo di Salerno. A seguire il pubblico collegato potrà assistere alla visine della commedia Don Felice e le pille dell’amore. Una divertentissima commedia, tratta da una brillantissima pochade francese, riscritta in napoletano da Benedetto Casillo. Il testo racchiude un grande meccanismo ...