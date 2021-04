Giulia Paglianiti, la star di TikTok con oltre un milione di fan (Di sabato 24 aprile 2021) Lunghi capelli, sguardo da cerbiatto e sorriso contagioso, Giulia Paglianiti è riuscita a spopolare tra i suoi coetanei grazie ai contenuti che ha condiviso su TikTok e su Instagram. Ancora minorenne, infatti, ha deciso di mostrare parte della sua vita sul web e, da quel momento, è diventata sempre più famosa. Nome e cognome: Giulia Paglianiti Data di nascita: 20 marzo 2000 Sorella minore: Mia Dove abita: Limbiate Segno zodiacale: Ariete TikTok: GiuliaPaglianiti Instagram: GiuliaPaglianiti Giulia Paglianiti da piccola Giulia Paglianiti, in passato, ha frequentato il Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno. Fin da piccola, però, si è ... Leggi su dilei (Di sabato 24 aprile 2021) Lunghi capelli, sguardo da cerbiatto e sorriso contagioso,è riuscita a spopolare tra i suoi coetanei grazie ai contenuti che ha condiviso sue su Instagram. Ancora minorenne, infatti, ha deciso di mostrare parte della sua vita sul web e, da quel momento, è diventata sempre più famosa. Nome e cognome:Data di nascita: 20 marzo 2000 Sorella minore: Mia Dove abita: Limbiate Segno zodiacale: ArieteInstagram:da piccola, in passato, ha frequentato il Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno. Fin da piccola, però, si è ...

Advertising

ssssunflowerrrr : Giulia Paglianiti che fa continuamente le storie mentre guida non la reggo, per quale cazzo di motivo lo fai? Ma fa… - tom22felton1 : @webbohit ragazz* sapete se gaia bianchi anna ciati e giulia paglianiti hanno litigato? - BoyAlfalfa : Giulia Paglianiti! - PetrelaSaimir : @SighTanche hai messo incinta giulia paglianiti - markkaltagiron : RT @brokenvheart: Non voglio essere cattiva, non ho nulla contro, ma libri come quello di Giulia Paglianiti o Anna Ciati, hanno un lessico… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Paglianiti Giulia Paglianiti e Yuri Pennisi beccati a baciarsi a Fuerteventura – le foto esclusive! Webboh Il duo Ras & Calle in stile trap Online il video del nuovo singolo Il brano si intitola “Champagne” e il clip con tre note influencer è stato girato a Ferrara A fine mese in uscita il primo disco “Senza gravità” ...

Il brano si intitola “Champagne” e il clip con tre note influencer è stato girato a Ferrara A fine mese in uscita il primo disco “Senza gravità” ...