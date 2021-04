Gazzetta | l’Uefa prepara il piano per punire dirigenti e squadre della Superlega e blindare le coppe

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 aprile 2021) Nessuna punizione per i ribelli, ieri, da parte del Comitato esecutivo Uefa. Ma conseguenze sicuramente ce ne saranno. Ladello Sport scrive che si lavora ad unin tre punti. “Ci saranno conseguenze. E punizioni.e le federazioni stanno lavorando a unin tre punti”. Innanzitutto, si pensa al vincolo delle. “nel futuro ogni iscrizione allesarà subordinata alla firma di un “patto di fedeltà” a lunghissima scadenza, con sanzioni economiche e sportive per chi non lo rispetta”. Anche il campionato costituirà un vincolo. “Il vincolo nei campionati che le federazioni nazionali attueranno il prima possibile e che il presidente Gravina porterà in Consiglio federale lunedì: chi si iscrive a Serie A e Liga, ...