Denver Nuggets nei guai: si ferma anche Will Barton (Di sabato 24 aprile 2021) Non si arresta la catena di infortuni tra i Denver Nuggets. Dopo aver perso Jamal Murray, la franchigia del Colorado deve fare i conti con il problema muscolare avvertito da Will Barton in occasione della sfida persa contro Golden State Warriors. La guardia si è fermata dopo appena un minuto tenenendisi la gamba e accasciandosi a terra per il dolore. Denver Nuggets: è allarme infortuni? Difficile stabilirlo anche perché non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero di Barton, per il quale dovrebbe trattarsi di un problema al bicipite femorale che soltanto la risonanza magnetica potrà confermare. La sua assenza rappresenta un bel problema per Denver che aveva bisogno della sua guardia per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Non si arresta la catena di infortuni tra i. Dopo aver perso Jamal Murray, la franchigia del Colorado deve fare i conti con il problema muscolare avvertito dain occasione della sfida persa contro Golden State Warriors. La guardia si èta dopo appena un minuto tenenendisi la gamba e accasciandosi a terra per il dolore.: è allarme infortuni? Difficile stabilirloperché non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero di, per il quale dovrebbe trattarsi di un problema al bicipite femorale che soltanto la risonanza magnetica potrà conre. La sua assenza rappresenta un bel problema perche aveva bisogno della sua guardia per ...

