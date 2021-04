Benevento | 56enne cade dalla bici e perde la vita | fatale un colpo alla testa

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Drammatico incidente stradale quello che si è verificato stamane in via Città Spettacolo e Croce Rossa, tra i quartieri di Ponticelli e Capodimonte, a. Undel capoluogo è purtroppo deceduto dopo essere cadutosuacletta. Stando a quanto si apprende, l’uomo stava pedalando lungo la strada quando ha improvvisamente perso il controllo dellaed è caduto, battendo laa terra: inutili i soccorsi; i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Volante e il personale della Polizia Stradale per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Benevento – Drammatico incidente stradale quello che si è verificato stamane in via Città Spettacolo e Croce Rossa, tra i quartieri di Ponticelli e Capodimonte, a Benevento. Un 56enne del capoluogo è ...