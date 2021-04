Bari, arrestati per corruzione gip De Benedictis e un avvocato (Di sabato 24 aprile 2021) Il gip del tribunale di Bari Giuseppe de Benedictis (dimessosi nei giorni scorsi) e un avvocato del foro del capoluogo pugliese, Giancarlo Chiariello, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere. L’accusa è di corruzione. In relazione ad altre persone, già detenute per fatti di criminalità mafiosa, sono in corso notifiche di ordinanza di custodia cautelare e perquisizioni. Numerose altre persone sono indagate a piede libero e risultano ugualmente destinatarie di decreto di perquisizione, al momento in fase di esecuzione. L’ipotesi, su cui fonda l’impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, anche fatta propria dal gip di Lecce, è quella per cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Il gip del tribunale diGiuseppe de(dimessosi nei giorni scorsi) e undel foro del capoluogo pugliese, Giancarlo Chiariello, sono statiquesta mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo diin esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere. L’accusa è di. In relazione ad altre persone, già detenute per fatti di criminalità mafiosa, sono in corso notifiche di ordinanza di custodia cautelare e perquisizioni. Numerose altre persone sono indagate a piede libero e risultano ugualmente destinatarie di decreto di perquisizione, al momento in fase di esecuzione. L’ipotesi, su cui fonda l’impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, anche fatta propria dal gip di Lecce, è quella per cui ...

