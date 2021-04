Adl contro le multinazionali: vuole autoprodurre le maglie del Napoli (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il patron della squadra azzurra Aurelio De Laurentiis è pronto a sostenere l’ultima delle sue idee innovative. vuole abbandonare i rapporti con qualsiasi multinazionale per autoprodursi le maglie del club partenopeo per la prossima stagione. Questa è solo l’ultima delle ipotesi balenata in testa al presidente azzurro che ha ricevuto varie offerto, tra cui una molto conveniente dalla Kappa, che però non avrebbe preso in considerazione. Il club di ADL ha da sempre snobbato le offerte delle grandi multinazionali proprio perché vuole sempre tenere per sé una serie di prerogative commerciali che non tutti i marchi lasciano volentieri, a costo di dire di no a offerte economiche anche più consistenti, ma anche per curare direttamente il design delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il patron della squadra azzurra Aurelio De Laurentiis è pronto a sostenere l’ultima delle sue idee innovative.abbandonare i rapporti con qualsiasi multinazionale per autoprodursi ledel club partenopeo per la prossima stagione. Questa è solo l’ultima delle ipotesi balenata in testa al presidente azzurro che ha ricevuto varie offerto, tra cui una molto conveniente dalla Kappa, che però non avrebbe preso in considerazione. Il club di ADL ha da sempre snobbato le offerte delle grandiproprio perchésempre tenere per sé una serie di prerogative commerciali che non tutti i marchi lasciano volentieri, a costo di dire di no a offerte economiche anche più consistenti, ma anche per curare direttamente il design delle ...

