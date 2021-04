Silvia Piccini, la ciclista travolta e uccisa in bici: morta a 17 anni dopo due giorni di agonia (Di venerdì 23 aprile 2021) dopo due giorni di agonia, è morta ieri la giovane ciclista Silvia Piccini , di 17 anni , travolta da un'auto martedì pomeriggio mentre si allenava in bicicletta lungo la strada provinciale che ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021)duedi, èieri la giovane, di 17da un'auto martedì pomeriggio mentre si allenava incletta lungo la strada provinciale che ...

Advertising

__satoru____ : RT @ilmessaggeroit: La ciclista #silvia piccini è morta dopo due giorni di agonia, aveva 17 anni: travolta in strada mentre si allenava htt… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: La ciclista #silvia piccini è morta dopo due giorni di agonia, aveva 17 anni: travolta in strada mentre si allenava ht… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Silvia Piccini, la ciclista travolta e uccisa in bici: morta a 17 anni dopo due giorni di agonia - msn_italia : La ciclista Silvia Piccini è morta dopo due giorni di agonia, aveva 17 anni: travolta in strada mentre si allenava -