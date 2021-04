Recovery Plan, via libera a interventi per 221,5 miliardi. Oggi testo in Cdm (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Approderà Oggi in Consiglio dei ministri il Recovery Plan del governo Draghi. La bozza prevede interventi per 221,5 miliardi dei quali 91,5 miliardi coperti con il Recovery Fund vero e proprio e 30,04 con il Fondo complementare alimentato con deficit. Dopo il primo esame di Oggi i dettagli saranno definiti nel weekend e lunedì e martedì il premier presenterà il testo alle Camere. La tabella di marcia prevede l’invio alla Commissione europea entro il 30 aprile pertanto il via libera definitivo è atteso tra mercoledì e giovedì. Rimangono, tuttavia, i nodi delle risorse per la proroga del superbonus e della governance. LA GOVERNANCE – Sulla questione della governance il premier sembra aver già tracciato una ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Approderàin Consiglio dei ministri ildel governo Draghi. La bozza prevedeper 221,5dei quali 91,5coperti con ilFund vero e proprio e 30,04 con il Fondo complementare alimentato con deficit. Dopo il primo esame dii dettagli saranno definiti nel weekend e lunedì e martedì il premier presenterà ilalle Camere. La tabella di marcia prevede l’invio alla Commissione europea entro il 30 aprile pertanto il viadefinitivo è atteso tra mercoledì e giovedì. Rimangono, tuttavia, i nodi delle risorse per la proroga del superbonus e della governance. LA GOVERNANCE – Sulla questione della governance il premier sembra aver già tracciato una ...

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Il Portogallo è il primo Stato a presentare il suo piano - moneypuntoit : ?? Recovery, niente proroga lunga per il superbonus e stop fondi al cashback: le ultime novità ?? - alberto88ca : RT @alberto88ca: @AugustoMinzolin O si apre, o non si apre. E se non si apre, a 14 mesi dal primo duro lockdown, bisogna rifondere fino all… -