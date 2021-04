Pass e spostamenti: cosa si può fare il 25 aprile e il Primo maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Gli italiani che hanno l’esigenza di spostarsi per lavoro da una Regione all’altra non avranno bisogno del green Pass, di cui si è ancora in attesa di conoscere i dettagli Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Gli italiani che hanno l’esigenza di spostarsi per lavoro da una Regione all’altra non avranno bisogno del green, di cui si è ancora in attesa di conoscere i dettagli

Advertising

sole24ore : Arriva il «green pass» per gli spostamenti tra regioni: dalla validità alle sanzioni, ecco come funziona… - repubblica : Spostamenti tra regioni, niente pass per i pendolari: ecco come funziona per i weekend del 25 aprile e 1 maggio - MediasetTgcom24 : Dl Covid: chi falsifica il pass per gli spostamenti rischia il carcere #decretocovid - ElioLannutti : Spostamenti tra regioni, niente pass per i pendolari: ecco come funziona per i weekend del 25 aprile e 1 maggio… - Kapparar1 : RT @ilgiornale: Anche i bambini sopra i due anni di età dovranno fare il tampone. A maggio potrebbe cambiare il coprifuoco -