Navalny conclude il suo sciopero della fame

Il post didove annuncia lo stop al suo sciopero della fame comincia con la citazione Alice nel Paese delle Meraviglie, ma racconta un quadro clinico preoccupante descritto dai medici: "Le ..."Visti, però, i progressi e le circostanze, ho cominciato a uscire dallo sciopero della fame",, "di regola ci vogliono 24 giorni e dicono che è anche più duro, per questo fatemi gli ...Milano, 23 apr. (askanews) - Alexei Navalny interrompe lo sciopero della fame che mette a grave rischio la sua salute; il blogger celebre oppositore di Vladimir Putin, rinchiuso in una colonia penale ..."Vi riporto apertamente le loro parole su quanto mostrano le analisi", continua Navalny, "tra poco tempo non avremo più nessuno da curare". "Visti, però, i progressi e le circostanze, ho cominciato a ...