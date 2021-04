Napoli, la lotta per la Champions si fa serrata: le quote dei bookmaker (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Milan guarda dall’alto le inseguitrici per la corsa Champions, ma le quote dicono che sarà battaglia con il Napoli per garantirsi un posto tra le prime quattro. Ne sono convinti gli esperti di SNAI, che nonostante i tre punti di vantaggio, pongono i rossoneri più vicini che mai alla squadra di Gattuso: a 1.45 i rossoneri rompono il digiuno dell’accesso alla massima competizione europea, che dura da ormai otto stagioni. Seguono a ruota, come riporta Agipronews, i partenopei dati a 1,50. La vittoria del Sassuolo a San Siro e il successo degli azzurri ai danni della Lazio hanno rimescolato le carte in tavola. Per il Milan sarà cruciale il prossimo appuntamento di lunedì proprio con la Lazio, anche se i bookie vedono favoriti i biancocelesti all’Olimpico. Sono più sicure di un posto tra le prime quattro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Milan guarda dall’alto le inseguitrici per la corsa, ma ledicono che sarà battaglia con ilper garantirsi un posto tra le prime quattro. Ne sono convinti gli esperti di SNAI, che nonostante i tre punti di vantaggio, pongono i rossoneri più vicini che mai alla squadra di Gattuso: a 1.45 i rossoneri rompono il digiuno dell’accesso alla massima competizione europea, che dura da ormai otto stagioni. Seguono a ruota, come riporta Agipronews, i partenopei dati a 1,50. La vittoria del Sassuolo a San Siro e il successo degli azzurri ai danni della Lazio hanno rimescolato le carte in tavola. Per il Milan sarà cruciale il prossimo appuntamento di lunedì proprio con la Lazio, anche se i bookie vedono favoriti i biancocelesti all’Olimpico. Sono più sicure di un posto tra le prime quattro ...

