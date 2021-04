Moto2 | Bezzecchi e Di Giannantonio le speranze azzurre per il titolo | ma serve di più

(Di venerdì 23 aprile 2021) I primi tre appuntamenti dellahanno regalato come da programma spettacolo, con battaglie emozionanti e prove di forza già importanti, ma al contempo hanno regalato poche soddisfazioni ai colori ...

GP Portogallo, classifica piloti: Gardner nuovo leader,4°GP Portogallo, classifica piloti: Gardner nuovo leader,4°I primi tre appuntamenti della Moto2 hanno regalato come da programma ... che in top ten vede solo due azzurri, ossia Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, i migliori della pattuglia nonostante ...Bulega è uscito di scena dopo pochi giri del Gp del Portogallo a seguito di un contatto con l’altro italiano Celestino Vietti in una frenata alla curva 1; fortunatamente Bulega ...