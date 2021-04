Letta | Dopo la pandemia servirà più sinistra

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’importanza del successo di Draghi, il bivio di Salvini che “deve decidere da che parte sta”, la “stima” e “fiducia” in Conte da cui discende l’alleanza con M5S nel 2023, il rischio di implosione del Pd da cui è derivata la ricerca di un “Papa straniero”, l’alleanza con gli Usa nello sforzo però di evitare una “guerra fredda” con la Cina, Erdogan “autocrate pericoloso”. Enricodeclina in due interviste parallele a L’Opinion e a El Pais la struttura e le prospettive, nazionali e internazionali, del suo Pd. Con una chiave fondamentale: “Ho l’ambizione di aiutare laa giocare un ruolo in Europa. La fase postpuò essere un’opportunità – dice a L’Opinion – perché il desiderio di solidarietà va declinato attraverso i nostri valori e non può essere lasciato ai sovranisti”. Il neo-leader Dem si rivolge all’opinione ...