Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Spezia

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) La 33a giornata di Serie A 2020-21 parte domani con tre anticipi, il primo vede affrontarsial Ferraris. Per Ballardini ballottaggi in difesa con Goldaniga favorito su Zapata, favoriti Biraschi su Ghiglione e Strootman su Behrami in mediana. Destro è insidiato da Shomurodov e Pjaca per fare coppia con Pandev. Assenti dalla lista dei convocati Pellegrini e Radovanovic.Italiano dovrebbe schierare il tridente composto da Gyasi, Nzola e Verde, Piccoli e Farias scalpitano per un posto ai danni di questi ultimi. Maggiore in vantaggio su Pobega ed Estevez su Sena in mediana. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Pandev. All. Ballardini.(4-3-3): Provedel; Ferrer, ...