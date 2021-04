Isola dei Famosi undicesima puntata: nominati, un abbandono e new entry (Di venerdì 23 aprile 2021) L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è partita con la presentazione dei nuovi quattro naufraghi, definiti ‘gli arrivisti‘. Hanno preso parte a questa edizione del reality show Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. Determinati, astuti e intenzionati a dare il massimo sono approdati in Honduras e hanno subito dimostrato di voler dare del filo da torcere al gruppo. Vivranno sulla stessa spiaggia, ma in un accampamento differente. Non si è perso troppo tempo: gli arrivisti hanno subito scelto chi sfidare in una nuova difficile prova per il fuoco. I nuovi arrivati hanno scelto di sfidare Fariba. Angela, Andrea e Francesca. Hanno vinto la sfida i quattro arrivisti, che hanno conquistato così il fuoco. La puntata è andata avanti con Vera Gemma al centro delle ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) L’dell’dei2021 è partita con la presentazione dei nuovi quattro naufraghi, definiti ‘gli arrivisti‘. Hanno preso parte a questa edizione del reality show Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. Determinati, astuti e intenzionati a dare il massimo sono approdati in Honduras e hanno subito dimostrato di voler dare del filo da torcere al gruppo. Vivranno sulla stessa spiaggia, ma in un accampamento differente. Non si è perso troppo tempo: gli arrivisti hanno subito scelto chi sfidare in una nuova difficile prova per il fuoco. I nuovi arrivati hanno scelto di sfidare Fariba. Angela, Andrea e Francesca. Hanno vinto la sfida i quattro arrivisti, che hanno conquistato così il fuoco. Laè andata avanti con Vera Gemma al centro delle ...

