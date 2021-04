In Italia scende l'indice Rt: 0,81 Quatto regioni ancora sopra a 1 (Di venerdì 23 aprile 2021) L'indice Rt in Italia dell'ultima settimana è in lieve calo a 0,81, contro lo 0,85 della settimana precedente. È quanto emerge dalla cabina di regia per il monitoraggio settimanale Leggi su rainews (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Rt indell'ultima settimana è in lieve calo a 0,81, contro lo 0,85 della settimana precedente. È quanto emerge dalla cabina di regia per il monitoraggio settimanale

Advertising

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della s… - CatelliRossella : Covid: l'Italia tutta gialla e arancione, l'indice contagio Rt scende a 0,81 - Sanità - - fanpage : Indice Rt in calo, le regioni che potrebbero passare in #zonagialla - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: l'Italia tutta gialla e arancione, l'indice contagio Rt scende a 0,81 - IPCentre_ : L'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende a quota 0,81. È quanto emerge, secondo quanto si… -