Huawei vince contro Chanel, il logo non è un plagio (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo alcuni anni di cause legali, Chanel ha avuto torto sull'accusa di plagio dello stile del suo logo rivolta a Huawei. Loghi delle due aziendeNon molti ricorderanno che nel 2017, il noto marchio Chanel intentò una causa legale contro Huawei, accusando l'azienda cinese di aver creato un logo troppo simile al proprio. La società di cosmetica riteneva che l'"H" incrociata riprendesse le due "C" girate su un fianco. Malgrado la reale somiglianza, il Tribunale dell'Unione Europea si è espresso in favore del brand di telefonia. Non c'è alcuna violazione dei copyright, questa è la sentenza del Tribunale.

