Frana di Tavernola | Carnevali e Ciagà Pd | “Governo disponibile a finanziamenti | non lasceremo soli i sindaci”

"Questa mattina in Aula alla Camera dei Deputati abbiamo presentato un'interpellanza urgente in merito al movimento franoso in atto sul versante orientale del Monte Saresano. Nel pomeriggio i sindaci del territorio sono stati ascoltati in audizione in Commissione congiunta Ambiente e Difesa. La risposta del Governo non si è fatta attendere – dichiarano congiuntamente le deputate Pd Elena Carnevali e Leyla Ciagà – assicurando la disponibilità ad inserire il finanziamento della messa in sicurezza del territorio nella programmazione del ReNDIS (Repertorio Nazionale per la Difesa del Suolo). Affinché questo avvenga è necessario ora che Regione Lombardia predisponga e invii al Ministero della Transizione Ecologica lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Infatti se è vero che la situazione è costantemente monitorata ...

