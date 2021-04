Ferrari - Avvistata su strada una strana GTC4Lusso

(Di venerdì 23 aprile 2021) Chi non muore si rivede. Ed è proprio vero, perché a volte capita di rincontrare una vecchia conoscenza quando meno ce l'aspettiamo. il caso di questa: nonostante la produzione della quattro posti sia cessata nel 2020, Andrea Cortese, un nostro affezionato lettore, ha immortalato un muletto della shooting brake di Maranello che si aggirava per le strade bergamasche. Assetto rialzato. Le immagini mostrano un prototipo con delle camuffature molto leggere, le quali lasciano ben intuire le forme della carrozzeria che, a un primo sguardo, sembrerebbe essere identica a quella della vettura di serie. Guardando attentamente gli scatti, però, sembra che il disegno dei passaruota sia leggermente diverso. Tuttavia l'elemento che maggiormente differenzia questo muletto da una normaleè l'assetto: le foto mostrano ...

