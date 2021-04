Eder ironico con Suning | “Se vendono il pullman forse ci pagano”

Leggi su zon

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex attaccante del Jiangsu commenta ironicamente la descione del club cinese di mettere in vendita ildi squadra Dopo il suo addio allo Jiangsu,ha ancora il dente avvelenato nei confronti del club guidato dal gruppo. L’attaccante italo-brasiliano ora in forza al San Paolo in Brasile ha infatti commentato ironicamente la scelta della società di mettere in vendita ildi squdra. “Almeno se riescono a vendere ilquello che devono pagare. Pazzesco” si sfoga ironicamante l’ex attaccante dell’Inter, che evidentemente ha risentito anche lui dei problemi finanziari in autunno della società. L’attaccante, come altri, infatti è stato ceduto ma ancora deve ricevere parte di stipendi non saldati nei primi mesi di ...