D’Aversa | “Facciamo troppi errori | la società non ha dettato una linea per schierare i giovani”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roberto, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa sulla partita di domani contro il Crotone: “Come detto prima di Torino, da qui alla fine dovremo affrontare ogni partita con il massimo impegno cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Con la Juventus Valenti non è venuto in panchina per motivi disciplinari. Conti oggi si è allenato con la squadra, ragioneremo fino all’ultimo quanto minutaggio e se è il caso di rischiarlo dopo l’allenamento di oggi. Rientra da un infortunio al polpaccio e le sensazioni sono positive, ma non ragioniamo sulla partita singola. Purtroppo abbiamo continuato a commettereche nonostante le ottime prestazioni ci hanno portato a perdere le partite. Ma questo sin da quando sono tornato, con la partita di Sassuolo. Tante occasioni buttate che ci fanno stare in una posizione di classifica, ...