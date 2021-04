Daimler alza l'outlook. Vendite crescono del 13% in primo trimestre

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –, gruppo tedesco che controlla anche il marchio Mercedes-Benz, ha riportatoin crescita del 13% a 728.600 auto e veicoli commerciali neldell’anno. I ricavi sono saliti a 41 miliardi di euro (37,2 miliardi nei primi tre mesi del 2020). L’EBIT è bto a 5.748 milioni da 617 milioni di euro e l’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 4.290 milioni di euro (nel Q1 2020 di 94 milioni), portando a un aumento dell’utile per azione a 4,01 euro, contro gli 0,09 euro dello stesso periodo del precedente esercizio. Alla luce di questi dati il gruppo hato le proprie stime per l’intero esercizio in termini di margine sulle. Per la divisione Mercedes il dato atteso è compreso tra il 10 e il 12%, per i camion e ...

Advertising

ANSA_Motori : Daimler AG vendite trimestre salgono del 13%. Alzate le stime del 2021 #ANSAmotori - solomotori : Daimler, vendite trimestre salgono del 13%, alza stime 2021 - InvestingItalia : Daimler alza outlook, avverte che carenza chip può avere impatto su vendite trim2 - -

Ultime Notizie dalla rete : Daimler alza

Borsa Italiana

Il gruppo tedesco prevede che una quota di maggioranza significativa inTruck sarà distribuita agli azionisti die che il completamento del piano e la quotazione diTruck alla ...E, come conseguenza di ciò, all'inizio di questa settimanaha anche tagliato le ore di lavoro per 18.500 dipendenti e ha confermato che avrebbe temporaneamente fermato la produzione in due ...Daimler in particolare ha alzato l'obiettivo di redditivita' del suo settore auto, dopo un primo trimestre migliore delle attese. Per quest'anno il produttore delle Mercedes-Benz che sta realizzando ...(Teleborsa) - Daimler, gruppo tedesco che controlla anche il marchio ... Alla luce di questi dati il gruppo ha alzato le proprie stime per l'intero esercizio in termini di margine sulle vendite. Per ...