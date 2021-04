Covid, picco mondiale in India: oltre 330mila in 24 ore (Di venerdì 23 aprile 2021) Per il secondo giorno consecutivo l'India ha registrato il picco mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni. Impennata anche del numero di morti, 2. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) Per il secondo giorno consecutivo l'ha registrato ildi nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni. Impennata anche del numero di morti, 2.

Advertising

GiovanniPasto10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, picco mondiale in India: oltre 330mila in 24 ore #covid - MediasetTgcom24 : Covid, picco mondiale in India: oltre 330mila in 24 ore #covid - Dome689 : RT @Open_gol: In India nuovo picco di contagi e decessi per Covid-19 - Open_gol : In India nuovo picco di contagi e decessi per Covid-19 - Galvanor : Il libro di #PrimoLevi, #Sequestoèunuomo, merita 1 nuova versione che riporti episodi come quello di Ancona. Perch… -