Covid Calabria | oggi 610 contagi e 8 morti | bollettino 23 aprile

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 610 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 23. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8. I guariti sono stati 264 nelle ultime 24 ore. In leggero calo le terapie intensive, una occupata in meno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Tg3web : L'indice Rt scende a 0,81 e cambia ancora la mappa delle restrizioni anti covid. Da lunedì 26 solo la Sardegna dovr… - Czinforma : - lattuga99 : Sardegna ?? Valle d'Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ?? Tutte le altre regioni ?? #COVID19 #Covid… - S1Tv : Covid-19, in Calabria 610 casi positivi rispetto a ieri - citynowit : Volontari presso il centro vaccini di #Siderno, presto saranno anche al GOM di Reggio Calabria?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria

Agenzia ANSA

Sono, infatti, in area arancione solo 5 Regioni: Basilicata,, Puglia, Sicilia e Valle d'... Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza dei casi di- 19 ,...Inad oggi sono stati sottoposti a test 695.108 soggetti per un totale di 745.978 ... Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ...(ANSA) - CATANZARO, 23 APR - Impennata di contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati ben 610 (ieri 402), 395 nella provincia di Cosenza, con un rapporto regionale ...In arancione dovrebbero invece andare Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle D'Aosta ... giovedì 22 aprile PIEMONTE VALLE D'AOSTA VENETO Sono 1.035 i nuovi contagi Covid e 20 i decessi registrati in ...