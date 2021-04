BMW M2 CS Racing Cup Italy | come funziona e quando inizia il campionato monomarca per diventare veri piloti

(Di venerdì 23 aprile 2021) La BMW M2 CSCupè una novità assoluta all'interno del panorama del motorsport italiano. È unorganizzato da BMW Italia con il supporto di ACI Sport e di Promodrive per il supporto tecnico organizzativo. Questorappresenta un palcoscenico di prestigio per team eambiziosi che si dedicano all'automobilismo sportivo e apre la strada a giovani di talento. La stagione inaugurale del BMW M2 CSCupvedrà isfidarsi in sei appuntamenti sulle piste dei più celebri circuiti nazionali: Autodromo Nazionale di Monza; Misano World Circuit Marco Simoncelli; Autodromo Internazionale del Mugello; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola; Autodromo Vallelunga Pietro ...

stato ufficialmente presentato ilM2 CSCup Italy , il monomarca diItalia che correrà al fianco del Campionato Italiano Gran Turismo e supportato anche da ACI Sport . La stagione inaugurale 2021 vedrà un totale di sei ...LaM2 CSDopo 30 mila chilometri di test, la vettura è una M2 CS resa ready - to - race dalla casa madre bavarese. Potenza: 450 cavalli. Emozioni? Garantite. Sorella dellaM2 CS (...Sta per cominciare il nuovo campionato monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy. La prima corsa all'autodromo di Monza, il primo maggio. Sei appuntamenti su circuiti storici italiani e sedici auto in ...Pronto per la prima edizione il monomarca BMW M2 CS Racing Cup. Gara di contorno dei campionati ACI Sport e organizzato da Promodrive (lo stesso organizer del Mini Challenge), sono pronte a schierarsi ...