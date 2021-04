Verso le Comunali | la candidatura di Alessandra Clemente | “I napoletani meritano il massimo impegno” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – La passione per la politica la leggi negli occhi, la voglia di non essere parte passiva nel “bene pubblico” anima ogni singolo gesto e parola di, assessore al Patrimonio, Lavori Pubblici e Giovani al Comune di Napoli, e prossima candidata alla poltrona di sindaco della città partenopea. Una passione nata in giovane età unita all’amore per la città che ha in mente di rappresentare e la voglia di far conoscere e renderla unica, più di quanto non lo sia già. Obiettivi chiari, parole pesate ma nulla che venga ovattato, affermazioni decise quando deve parlare delle problematiche della città o delle sue risorse, quando deve affrontare l’aspetto dei competitor palesi e di quelli che non sono usciti ancora allo scoperto. Ma soprattutto, l’idea/ideale di rendere Napoli inclusiva, coinvolgente, senza che ...