Salvini sulla SuperLega | “Ha vinto la gente Giù il cappello a Johnson”

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Gazzetta dello Sport ha raccolto il commento di Matteoquestione«Che hala. La passione popolare ha battuto 2-0 gli interessi economici di pochi. I tifosi sono stati protagonisti» Innegabile la forza diin questo confronto «Giù il. Mi sembra vincente su tutti i fronti, dai vaccini al calcio. Devo dire che anche Draghi però ha fatto sentire la sua voce». Adesso è il momento di mettersi sotto a lavorare però secondoe sanare i problemi che sono emersi ancora più forti con la diserzione dei 12 club. Il timore infatti è che questa situazione, sommata alla pandemia che ha chiuso gli stadi, porti conseguenze tra i tifosi «Ma c’è una cosa che temo: non è che questi tre giorni hanno ...

Lo scontrorichiesta di slittamento dell'orario del coprifuoco si è trasformato ieri in una vera (piccola)...allargare le braccia e confermare che la linea resta quella stabilita da Matteo...Sta giocando una partita sua, ma lo fapelle degli italiani'. Per Federico Fornaro, Leu, 'con l'astensione la Lega mina la credibilità del governo' e 'di fatto sconfessa la sua ...AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva già spiegato alla nascita del suo governo di auspicare che nessuna forza politica piantasse bandierine. Ecco il motivo per cui – riferisce un minis ...Lo scontro sull’orario del coprifuoco era annunciato e ha fatto slittare ... Mancava, ovviamente, Matteo Salvini. E così Mario Draghi ha alzato il telefono e ha chiamato il leader della Lega al quale ...