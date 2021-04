Salvini: Restrizioni rischio per la stagione all’Arena di Verona (Di giovedì 22 aprile 2021) – “Folle – per Matteo Salvini – mettere a rischio la stagione estiva dell’Arena di Verona, impossibile da pianificare con il coprifuoco alle 22 fino a luglio e un limite a 1.000 per gli spettatori come previsto dal decreto di ieri (che anche per questo la Lega non ha votato). “Musica, arte, cultura e turismo non meritano chiusure e punizioni per altri mesi, il governo ascolti l’appello di Verona e dei Veronesi, del sindaco Sboarina e della Lega”. Così conclude il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) – “Folle – per Matteo– mettere alaestiva dell’Arena di, impossibile da pianificare con il coprifuoco alle 22 fino a luglio e un limite a 1.000 per gli spettatori come previsto dal decreto di ieri (che anche per questo la Lega non ha votato). “Musica, arte, cultura e turismo non meritano chiusure e punizioni per altri mesi, il governo ascolti l’appello die dei Veronesi, del sindaco Sboarina e della Lega”. Così conclude il leader della Lega Matteo

Advertising

luibean : @PoloTorp @matteosalvinimi Assolutamente no. Devono accontentarsi di alzare ed abbassare le serrande. Dico poca rob… - AnnaMar74773335 : RT @Virus1979C: più restrizioni in svezia.. il famoso modello svedese tanto caro a salvini.. - Virus1979C : più restrizioni in svezia.. il famoso modello svedese tanto caro a salvini.. - ForbiceSimone : @PaginaVox @borghi_claudio @Giovaguerrato Manifestazione in piazza col cappello della lega->giornaloni di sx gridan… - Petiella : RT @quipo: @Lapid1 @OGiannino ma che vuol dire polso del paese?Ovvio che tutti vorremmo tornare alla vita di prima ma possiamo permettercel… -