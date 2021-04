Salvini deve decidere. O al governo o al Papeete. La reazione di Marcucci (Pd) (Di giovedì 22 aprile 2021) Salvini è tornato a fare il leader della Lega. Sul coprifuoco ha puntato i piedi e, durante la votazione al decreto legge legato alle riaperture, il Carroccio si è astenuto. E’ un primo segnale, forte, di insofferenza all’Esecutivo allargato. Il casus belli è legato alla decisione, da parte della compagine governativa, di confermare il coprifuoco alle 22. Mentre le disposizioni contenute nel documento legislativo sono valide fino al 31 luglio, sul fronte coprifuoco (forse proprio perché è tema estremamente spinoso), ci sono degli spiragli. Tutto dipenderà dall’incidenza dei contagi e dalle valutazioni che verranno fatte. Questo, tuttavia, sarebbe solamente un problema di carattere tecnico, al netto della penalizzazione di molte attività economiche. Il nodo centrale resta invece quello dei rapporti fra le componenti del governo. Da una parte la Lega ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021)è tornato a fare il leader della Lega. Sul coprifuoco ha puntato i piedi e, durante la votazione al decreto legge legato alle riaperture, il Carroccio si è astenuto. E’ un primo segnale, forte, di insofferenza all’Esecutivo allargato. Il casus belli è legato alla decisione, da parte della compagine governativa, di confermare il coprifuoco alle 22. Mentre le disposizioni contenute nel documento legislativo sono valide fino al 31 luglio, sul fronte coprifuoco (forse proprio perché è tema estremamente spinoso), ci sono degli spiragli. Tutto dipenderà dall’incidenza dei contagi e dalle valutazioni che verranno fatte. Questo, tuttavia, sarebbe solamente un problema di carattere tecnico, al netto della penalizzazione di molte attività economiche. Il nodo centrale resta invece quello dei rapporti fra le componenti del. Da una parte la Lega ...

