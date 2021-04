Reggio Calabria, festeggiano un 18esimo in un bar del centro storico a Palmi: chiuso il locale per 5 giorni e diverse sanzioni amministrative [DETTAGLI] (Di giovedì 22 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Simone Pizzi Reggio Calabria, i Carabinieri hanno notato la presenza di persone all’interno di un bar a Palmi e dopo un controllo hanno verificato che si trattava di un 18enne Sempre costanti i controlli dei Carabinieri volti a garantire il rispetto delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19, soprattutto in considerazione dell’aumento dei contagi registrati nelle ultime settimane. In particolare, già solo il fine settimana scorso, sono state 15 le sanzioni contestate complessivamente dai carabinieri della Compagnia di Palmi, per i comportamenti irresponsabile rilevati quali il mancato uso della mascherina o lo spostamento ingiustificato al di fuori del proprio comune. In tale contesto, ancor più grave risulta quanto è stato riscontrato dai militari della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Simone Pizzi, i Carabinieri hanno notato la presenza di persone all’interno di un bar ae dopo un controllo hanno verificato che si trattava di un 18enne Sempre costanti i controlli dei Carabinieri volti a garantire il rispetto delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19, soprattutto in considerazione dell’aumento dei contagi registrati nelle ultime settimane. In particolare, già solo il fine settimana scorso, sono state 15 lecontestate complessivamente dai carabinieri della Compagnia di, per i comportamenti irresponsabile rilevati quali il mancato uso della mascherina o lo spostamento ingiustificato al di fuori del proprio comune. In tale contesto, ancor più grave risulta quanto è stato riscontrato dai militari della ...

