NBA 2021, i risultati della notte (22 aprile): New York Knicks, ottava di fila. Suns battono 76ers, vincono Jazz e Clippers (Di giovedì 22 aprile 2021) Quella appena vissuta è una lunghissima notte NBA: partite sul filo di lana, overtime, spettacolo, grandi prestazioni individuali. C’è tutto all’interno di un quadro che ha visto scendere in campo 24 franchigie su 30 per 12 incontri di buona importanza in chiave playoff. ottava vittoria di fila per i New York Knicks (33-27), che battono gli Atlanta Hawks (32-27) per 137-127 dopo un supplementare e con 40 punti di Julius Randle a suonare la carica. Per gli Hawks, privi di Danilo Gallinari e che mandano tutto il quintetto in doppia cifra, non basta Clint Capela da 25 punti e 22 rimbalzi, mentre si fa male alla caviglia a fine terzo quarto Trae Young (20 e 14 assist). Questo permette ai Knicks, se non sulla testa della Eastern Conference, quantomeno sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Quella appena vissuta è una lunghissimaNBA: partite sul filo di lana, overtime, spettacolo, grandi prestazioni individuali. C’è tutto all’interno di un quadro che ha visto scendere in campo 24 franchigie su 30 per 12 incontri di buona importanza in chiave playoff.vittoria diper i New(33-27), chegli Atlanta Hawks (32-27) per 137-127 dopo un supplementare e con 40 punti di Julius Randle a suonare la carica. Per gli Hawks, privi di Danilo Gallinari e che mandano tutto il quintetto in doppia cifra, non basta Clint Capela da 25 punti e 22 rimbalzi, mentre si fa male alla caviglia a fine terzo quarto Trae Young (20 e 14 assist). Questo permette ai, se non sulla testaEastern Conference, quantomeno sul ...

vanguardngrnews : Autonomy: NBA, JUSUN, PASAN stage protest in Kebbi - vanguardngrnews : Autonomy: NBA, JUSUN, PASAN stage protest in Kebbi - sportli26181512 : NBA, LeBron James e il tweet contro un poliziotto poi cancellato: 'Basta odio': È tornato sui suoi passi il campion… - OA_Sport : Notte NBA ricchissima, con Julius Randle che continua a trascinare i New York Knicks, il big match Suns-76ers e var… - MaxJWWallace : RT @ecambiaghi: Mentre il popolino si sega sul romanticismo del calcio che fu (già morto da due decenni), la @NBA sigla un accordo da 8 mil… -