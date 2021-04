Isola, Vera Gemma contro Ciufoli: “Non mi fido di te. Ti sembro scema?” (Di giovedì 22 aprile 2021) Isola dei Famosi Ancora scontri in Honduras. Il comico si è scagliato contro l’attrice per difendere Gilles Rocca. Ubaldo lontano da Fariba Pubblicato su 22 Aprile 2021 Vecchi e nuovi scontri ancora da chiarire in quel de L’Isola dei Famosi 2021. La giornata è iniziata con una nuova polemica che ha come protagonisti Roberto Ciufoli e Gilles Rocca, Vera Gemma e Fariba Tehrani. Il comico ha rimproVerato Vera di avere svegliato l’ex volto di Ballando con le Stelle, nonostante le avesse detto la sera prima di lasciarlo dormire vista la notte a vegliare il fuoco. La figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, però, ha ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021)dei Famosi Ancora scontri in Honduras. Il comico si è scagliatol’attrice per difendere Gilles Rocca. Ubaldo lontano da Fariba Pubblicato su 22 Aprile 2021 Vecchi e nuovi scontri ancora da chiarire in quel de L’dei Famosi 2021. La giornata è iniziata con una nuova polemica che ha come protagonisti Robertoe Gilles Rocca,e Fariba Tehrani. Il comico ha rimprotodi avere svegliato l’ex volto di Ballando con le Stelle, nonostante le avesse detto la sera prima di lasciarlo dormire vista la notte a vegliare il fuoco. La figlia dell’attore Giulianoe della sua prima moglie Natalia Roberti, però, ha ...

Advertising

FabManuelMulas : #Faribona è l'unica vera in quella banda di cialtroni #Isola #prelemi - IsolaDeiFamosi : Miryea e Vera rientrano ufficialmente in gioco! ?????? #Isola - cucciolopage7 : I Finalisti : Miryea , Beatrice , Vera e Cannavò !!! #isola - Fica_Daniela_ : RT @goddessrafferty: il modo in cui fariba e vera stanno salvando, quanto possibile, quest'isola sull'orlo del fallimento #isola - Daniyel_Babe : @Nicola17034437 Fossi io concorrente all'#isola al primo che parla della FAME gli direi: 'Prendi la barca e torna a… -