Incendio a bordo di autoarticolato tra San Stino e Cessalto

(Di giovedì 22 aprile 2021) Unche si è sviluppato da uncarico di legname ha provocato la chiusura alle prime luci dell’alba del tratto Sandi Livenza –e la chiusura dell’immissione della A28 (Nodo di Portogruaro) sulla A4 in direzione Venezia. L’episodio si è verificato poco dopo le 4,00 alla fine della pista di immissione che dal casello di Sanconduce alla A4. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le operazioni per lo smassamento della legna e la rimozione del mezzo pesante si sono protratte fino alle 7.30 quando è stato riaperto il tratto. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete. La situazione – anche sotto il profilo del traffico – è tornata alla normalità verso le 8.30.