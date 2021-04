Google Maps introdurrà una novità per salvaguardare l’Ambiente

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il team dista lavorando a un nuovo algoritmo per i tragitti in virtù del quale in futuro cambieranno i percorsi consigliati L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

attivitahogws : fav se questa sera (21:30 circa) ci siete per giocare a indovina il luogo da google maps - fisco24_info : Google spinge i suoi data center verso il carbon free: Giornata della Terra, Maps darà priorità ai percorsi green - Laurabolz : Leggo che l’imbecille è stato menato un’altra volta. Se interessa qua la mappa Brumotti Botte Tour- - visfrim : RT @grevislin: Visitate la nuova mappa interattiva con tutte le attività di GREVISLIN in corso! a breve ci saranno anche altre interessanti… - hfdincidents : Trash Fire - E009 - Gano St - 02:53 - -

Ultime Notizie dalla rete : Google Maps

Il Sole 24 ORE

La SEO è importante anche per ottimizzare tutta una serie di aspetti, dalla presenza nelle ricerche localizzate alla valorizzazione delle schedeMy Business per la gestione di, uno ...... Qualsiasi - consigliata bici strada Difficoltà: Medio Lunghezza(km): 13.0 Dislivello in salita (metri): 725 Tempo di percorrenza: 48 minuti Download KML (Earth,) Download GPX (GPS ...Il team di Google Maps sta lavorando a un nuovo algoritmo per i tragitti in virtù del quale in futuro cambieranno i percorsi consigliati ...In ricorrenza della Giornata della Terra, le big tech come Amazon e Google si sono poste l'obiettivo di essere carbon free dal 2040.