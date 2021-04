Giornata della Terra, biciclette elettriche per carabinieri nei Parchi (Di giovedì 22 aprile 2021) Un cuore agli ioni di litio , tutto Made in Italy, alimenta il motore elettrico delle nuove e - bike in dotazione all Arma dei carabinieri . Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 aprile 2021) Un cuore agli ioni di litio , tutto Made in Italy, alimenta il motore elettrico delle nuove e - bike in dotazione all Arma dei. Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - MinisteroSalute : ??#22aprile - Giornata Nazionale della Salute della Donna ??Il giusto percorso verso la cura parte dalla prevenzione… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - MarsicaW : GIORNATA DELLA TERRA: CORSA CONTRO LA FEBBRE DEL PIANETA - aphrodi_tae : RT @Hyundai_Italia: #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro dell… -